Мариуполь, ДНР, 17 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Общее число сдавшихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе киевских боевиков составляет 256 человек. Об этом 17 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входит 51 раненый и добавляется, что им всем в данный момент оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Докучаевск в ДНР вновь подвергся обстрелу во стороны украинских боевиков.