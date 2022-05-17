В ЛДПР отвергли объединение с «Родиной» или другой партией
Москва, 17 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В ЛДПР подтвердили отсутствие планов по объединению с «Родиной», передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.
«Подтверждаем. В ЛДПР тоже никакого объединения ни с «Родиной», ни с какой-либо иной партией не рассматривается и не рассматривалось», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в телеграм-канале.
Он напомнил, что принципиальной позицией лидера ЛДПР Владимира Жириновского всегда была самостоятельность партии.
Парламентарий при этом указал на то, что единственный раз, когда партия шла на парламентские выборы в 1999 году как «Блок Жириновского» исключительно из-за недопуска ЛДПР к тем выборам.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, съезд ЛДПР 27 мая изберет председателя партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни.