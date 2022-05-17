Иркутская область, 17 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Зиминском районе Иркутской области 17 мая увеличены силы и средства министерства лесного комплекса региона и арендаторов лесных участков для тушения крупного пожара в районе сел Кундулун и Буря. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает телегра-канал правительства региона.

МЧС Пожар в Приангарье

Отмечается также, что очаг был обнаружен ещё 14 мая на площади в пять гектаров. Сейчас он действует на площади 1200 га. Около 80% кромки пожара уже обработано, горения по ней нет.

На тушении задействованы 40 специалистов Зиминского и Карымского лесхозов, 30 работников арендатора лесного участка, 11 тракторов и еще восемь единиц техники. Сегодня они пропашут еще 5 км вдоль кромки.

«На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 378 лесных пожаров. Основная причина возникновения — человеческий фактор», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о том, что 18–20 мая в регионе ожидается чрезвычайная 5 класса и высокая 4 класса пожароопасность лесов. За прошедшие сутки, 16 мая, в регионе зарегистрировано свыше 50 пожаров.

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