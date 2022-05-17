Москва, 17 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Власти России имеют все необходимое, чтобы справиться с трудностями и накалом, заявил 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сдюжим ли мы во время такого накала? Да. Ответ однозначный — да. У нас для этого все есть — у нас есть свои технологии… многое предстоит импортозаместить», — сказал он, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Он добавил, что России необходимо будет развивать телевизионные и интернет-технологии, собственные соцсети.

Также, по его словам, Россия уже имеет собственную идеологию, к ней относится в том числе желание отстаивать свои интересы и здравый патриотизм.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли сейчас идеи по созданию новой государственной идеологии в РФ.

«А разве тот настрой, доминирующий сейчас в нашем обществе, не является идеологией? Разве тот здравый патриотизм, который доминирует у нас в стране, — это не идеология? Разве желание отстоять свои интересы — это не идеология?» — задался вопросами Песков в ответ.

По мнению пресс-секретаря, к тем же категориям могут относиться

«желание жить нормально, развиваться, получать знания, применять эти знания, становиться богатыми, здоровыми, современными, технологичными». «Разве это не идеология? С моей точки зрения, это и есть идеология. И она у нас уже есть», — подытожил Песков.