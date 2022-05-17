Хельсинки, 17 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 17 мая президент ФинляндииСаули Ниинистё направился с государственным визитом в соседнюю Швецию. Об этом написала финская газета Svenska Yle.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

Отмечается, что главной целью визита главы государства является координация вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. В течение сегодняшнего дня (17 мая) парламент Финляндии одобрит подачу заявки страны в альянс.

В свою очередь Ниинистё, который получит известие о положительном решении эдускунты, будет находиться в Швеции. Он также одобрит заявку в НАТО, но сделает это удаленно.

В ходе своего визита президент Финляндии встретится с главой Королевства Швеция монархомКарлом XVI Густавом, с которым они проведут совместную пресс-конференцию, а также с премьер-министром страныМагдаленой Андерссон.