Приозерск, Ленинградская область, , 11:33 — REGNUM На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность из-за работ по устранению колейности, предупредил 17 мая начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Трасса А-121 «Сортавала» Пресс-служба Упрдор Северо-Запад

Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы проходящей в границах Всеволожского и Приозерского районов, между посёлками Стеклянный и Сосново. С 6 июня по 21 июля будет поэтапно перекрываться одна полоса движения на участке с 34 по 57 километр, в обоих направлениях.

«Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах», — уточнил Пузыревский.

Добавим, что по оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.