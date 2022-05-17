Стокгольм, 17 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Вступление Швеции в НАТО является абсолютно верным с военно-стратегической точки зрения. Об этом написал Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Бюден в письме от 16 мая, адресованном всем военнослужащим, передает газета Expressen.

ResoluteSupportMedia Шведские военные

«Цель поставлена. Курс определен, но впереди нас всех ждет марш», — написал Бюден.

Говоря более конкретно, Главнокомандующий подчеркнул, что теперь Швеция будет нести ответственность за всю Северную Европу.

«Взаимные гарантии по обороне — это то, что лежит в основе НАТО. Для государств-членов это означает совместную подготовку и скоординированное планирование общих оборонных усилий. Для шведской стороны это влечет за собой практическое выражение в защите Северной Европы», — говорится в письме.