Стокгольм, 17 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Вступление Швеции в НАТО является абсолютно верным с военно-стратегической точки зрения. Об этом написал Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Бюден в письме от 16 мая, адресованном всем военнослужащим, передает газета Expressen.

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Шведские военные

«Цель поставлена. Курс определен, но впереди нас всех ждет марш», написал Бюден.

Говоря более конкретно, Главнокомандующий подчеркнул, что теперь Швеция будет нести ответственность за всю Северную Европу.

«Взаимные гарантии по обороне — это то, что лежит в основе НАТО. Для государств-членов это означает совместную подготовку и скоординированное планирование общих оборонных усилий. Для шведской стороны это влечет за собой практическое выражение в защите Северной Европы», — говорится в письме.