Красноярск, 17 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента с участием воспитателя в детском саду в Советском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

(сс) Katrina_S Детский сад

16 мая в полицию обратились родители трёх воспитанников частного детсада в микрорайоне Солнечный. Они сообщили, что один из воспитателей матерится при детях, «также причиняет им физическую боль».

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они опросят заведующую, педагогический состав детсада, родителей.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале будут судить бывшего бухгалтера детского сада.

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