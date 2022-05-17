Село Балтым, Свердловская область, 17 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Свердловской области организована проверка из-за сообщения местных жителей о загрязнении реки Балтым. Об этом журналистам сообщили в свердловской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

По данным ведомства, загрязнения обнаружено не было. Однако на дорожном покрытии возле колодца на улице Летняя села Балтым специалисты выявили следы грязи.

Проверочные мероприятия продолжаются. По итогам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований природоохранного законодательства.