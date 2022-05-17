Брянск, 17 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки в ковид госпитали поступили девять новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в региональном оперативном штабе. не зарегистрировано ни одного летального исхода.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 161 567 носителей инфекции. Прошли лечение 157 295 человек, в том числе 16 выписаны с выздоровлением за последние сутки. От осложнений при COVID-19 скончались 4005 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 855 190 исследований на коронавирус.