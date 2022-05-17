Севастополь, 17 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки доставили 18 человек — на одного пациента больше, чем накануне. Данные на утро 17 мая опубликованы департаментом здравоохранения города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выписаны с выздоровлением после ковида ещё 34 человека. В больницах остаются 160 пациентов, в городе свободно 27 коверных коек.

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Это на 12 случаев больше, чем было подтверждено накануне. Также скончались два пациента, им было 84 года и 95 лет.

С начала пандемии в Севастополе подтвержден 83 971 случай заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 81 374 человека. Жертвами инфекции в Севастополе стал 2 351 пациент.