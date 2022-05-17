Москва, 17 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Россию разрешили въезд для 3 тыс. граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, подпадавшим под ограничения из-за совершённых ранее административных правонарушений. Об этом 17 мая сообщили в МВД России.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Граждане, попавшие в список, совершили два и более незначительных административных правонарушения, либо затянули сроки пребывания в РФ. Сейчас МВД России приняло решение о снятии ограничений на въезд.

В ведомстве отметили, что обращении по месту пребывания или оформлении документов эти граждане не будут привлекаться к административной ответственности. А для урегулирования своего положения им нужно обратиться в территориальные органы МВД.