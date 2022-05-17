Донецк, 17 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Город Докучаевск в Донецкой Народной Республике вновь подвергся обстрелу во стороны украинских боевиков. Об этом 17 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что огонь по населённому пункту вёлся со стороны Новомихайловки.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:02 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Докучаевск», — говорится в сообщении.

Всего по городу со стороны ВСУ было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 мая украинские боевики 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнём ВСУ оказались районы: Донецк (Петровский, Ленинский, Кировский и Куйбышевский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Новоселовка, Васильевка, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка. Всего было выпущено 194 единицы различных боеприпасов.

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