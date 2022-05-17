Хельсинки, 17 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Парламент Финляндии проведет окончательное голосование по одобрению подачи заявки страны в НАТО 17 мая. Об этом написала газета Svenska Yle.

Iago Laz Флаг Финляндии

Комитет эдускунты по иностранным делам должен представить свой доклад по этому вопросу на пресс-конференции в 11:00 по московскому времени. После этого документ будет обсуждаться на пленарном заседании парламента в 12:00 по московскому времени.

Поскольку президент Финляндии Саули Ниинистё в настоящее время находится с государственным визитом в Швеции, ожидается, что он одобрит заявку удаленно. После одобрения президента посол Финляндии вручит заявку в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, что голосование в Финляндии не состоялось 16 мая по причине того, что большое число депутатов захотели поучаствовать в дебатах по данному вопросу и высказать свое мнение.