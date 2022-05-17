Вологда, 17 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. К 2030 году все районы Вологодчины будут газифицированы. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Сейчас мы готовим предложения в Правительство РФ по включению в следующий этап программы газификации на 2026–2030 годы оставшихся пяти районов. Если инициатива будет поддержана, до 2030 года к голубому топливу будут подключены все 26 муниципалитетов», — отметил Кувшинников.

В настоящее время газ проведен в 16 районов, к 2025 году планируется газифицировать еще пять.

Как сообщало ИА REGNUM, мощности «Северного потока-2» готовы использовать в газификации Ленобласти.