Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прекратили дело против предпринимателя Андрея Амханицкого, которого обвиняли в оправдании нацизма из-за размещенной на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистского преступника Геббельса, сообщили 17 мая в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не стал отправлять под стражу предпринимателя Амханицкого, которого следствие обвинило в реабилитации нацизма. В мае 2020 года он разместил со своего компьютера на сайте «Бессмертного полка», наряду с портретами героев Великой Отечественной войны, фотографию одного из ближайших сподвижников Гитлера — Йозефа Геббельса.

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление по уголовному делу в отношении Андрея Амханицкого, — рассказали в ОПС. — Суд уголовное дело в отношении Амханицкого прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Отметим, что в судах Петербурга также находятся дела еще семи человек, которых обвиняют по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ за опубликованные на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников и пособников, а также изменников Родины.