Москва, 17 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Кризисные периоды Россия использует для обновления и совершенствования, отстаивания своих интересов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 мая на марафоне «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, время сейчас очень сложное, непростое, но очень ответственное. На протяжении нескольких десятилетий Россия развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления и совершенствования.

«Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, по мнению Пескова, раздражает Запад своим существованием. Западные страны готовы на всё, чтобы не дать ей развиваться.

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