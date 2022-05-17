Кызыл, 17 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Туве ожидается аномально жаркая погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

С 17 по 21 мая в столице республики Кызыле среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 7 и более градусов. Столбик термометра поднимется почти до 30 градусов тепла.

В связи с этим спасатели предупреждают о возможном осложнении пожароопасной обстановки. Местами сохранится высокая пожароопасность — 5 класс горимости.

«На территории Республики Тува до 5 июня действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнём. В связи с этим следует отказаться от выходов в лесную зону, использования открытого огня, разведения костров», — добавили в ведомстве.