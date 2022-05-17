Донецк, 17 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:45 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего по населённому пункту было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 мая украинские боевики 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, на горловском — артиллерию 122 мм, миномёты 120 мм, СПГ/РПГ.

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Под огнём ВСУ оказались районы: Донецк (Петровский, Ленинский, Кировский и Куйбышевский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Новоселовка, Васильевка, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка. Всего было выпущено 194 единицы различных боеприпасов.

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