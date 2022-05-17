Москва, 17 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Если государство по главным вопросам не проявляет принципиальность, то оно теряет свой суверенитет. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если государство не проявляет настойчивость, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как и отдельный человек, это государство теряет свою независимость, свою суверенность, суверенитет», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что на современном этапе Россию невозможно изолировать ни в политической, ни в экономической, ни в дипломатической, ни в информационной сферах.