Екатеринбург, 17 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дело мастера спорта СССР Николая Ражева вернули прокурору. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Суд

Ранее такое постановление вынес Чкаловский районный суд. Это было сделано для устранения препятствий к рассмотрению дела судом. Адвокат подсудимого и законный представитель одной из якобы потерпевших подали апелляцию. Но облсуд оставил акт в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ражеву вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек. Однако его защите удалось установить, что следователь обманом выманил у него якобы признание, а одна из будто бы пострадавших склонна к фантазированию и у неё с тренером был конфликт. На стороне тренера оказались и многие интернет-пользователи. В своих комментариях они выражают недоверие следствию и поддерживают человека, которому уже далеко за 80 лет.