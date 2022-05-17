Иркутск, 17 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк 17 мая известило о перекрытии крупного канала контрабанды древесины в регионе.

МВД Контрабанда леса

Незаконную деятельность участников группы, которые в рамках международных контрактов переправляли лесоматериалы за границу и предоставляли при этом в уполномоченные органы декларации, содержащие ложные сведения об экспортируемом товаре, пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Тайшетского района.

«Задержаны двое граждан одного из государств Восточной Азии — сотрудники тайшетской лесопромышленной компании, а также ее бенефициар, трижды судимый местный житель.

Следователем СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено 12 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. По версии следствия, злоумышленники нелегально переместили за рубеж свыше 5 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 56 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, полицейскими проведено восемь обысков по местам проживания подозреваемых, в офисе фирмы, на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Изъяты документация, компьютерная техника, четыре фронтальных погрузчика, три легковых автомобиля, около 2,5 тысячи кубометров пиломатериалов, круглый лес различных пород объемом более тысячи кубометров.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества «черных лесорубов», действовавших в Качугском районе, было возбуждено в середине декабря 2021 года.

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