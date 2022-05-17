Сеул, 17 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно опубликованным данным, Национальный институт инфекционных заболеваний проведет тестирование на антитела в конце текущего месяца. Эксперты также выявят «срок жизни» антител.

В тестировании примут участие порядка 10 тыс. человек в возрасте старше 5 лет по всей стране.

Сообщается, что представители института намерены провести дополнительное тестирование во втором и третьем кварталах. Результаты первого тестирования будут объявлены в начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 117 случаев заражения коронавирусом.

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