Ярославль, 17 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В арбитражный суд Ярославской области поступили иски об аннулировании лицензий четырёх управляющих компаний. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

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Лицензии планируется отозвать у ООО «Управляющая компания «Судоверфь», ООО «Яшма», ООО «Прибрежное коммунальное предприятие», ООО «Управляющая компания «Чёбаково».

Ранее лицензионная комиссия департамента приняла решение об обращении в суд для лишения лицензий 5 управляющих компаний. Пока что в картотеке не появились данные о лишении ООО «УК ДС».

«В ходе проверок все они не единожды были привлечены за грубые нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, а также и за некачественное предоставление услуг по управлению и содержанию общего имущества МКД», — говорилось в сообщении на сайте правительства региона.

Лишать или нет управляющие компании лицензии, решит суд. Всего в Ярославской области 192 управляющих компании.