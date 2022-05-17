Ереван, 17 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Все отделения полиции Еревана заполнены задержанными протестующими, там больше не осталось свободных мест. Об этом 17 мая сообщил один из организаторов протестов, вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Photolure Митинг на площади Свободы в Ереване

«В отделениях полиции коллапс. Наших граждан развозят на автобусах от одного отделения в другое. Полицейские сами не знают, в какое отделение их могут доставить», — написал Сагателян.

Ранее в полиции сообщили, что задержали 155 участников протеста, потом была обнародована информация о 286 активистах, которых забрали в участки. Их обвиняют в неподчинении законным требованиям правоохранителей.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.