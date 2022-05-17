Воронеж, 17 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Директор одной из подрядных организаций задержан в Воронеже по подозрению в мошенничестве при проведении капитального ремонта жилого многоквартирного дома. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

По предварительным данным, в сентябре 2020 года подрядная организация должна была провести капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения и кровли многоквартирного жилого дома на улице Черняховского. Подрядчик произвёл только частичный ремонт кровли, при этом в смету руководитель ООО внёс полный перечень работ, предусмотренный договором. Председатель ТСЖ, введённый подрядчиком в заблуждение, оплатил номинально выполненные работы — 1 млн 273 тысяч рублей он перечислил на счёт директора фирмы.

Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.