Донецк, 17 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. С начала спецоперации на территории Донецкой Народной Республики освобождено от боевиков 185 населённых пунктов. Об этом сообщили 17 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Ранее объявлялось об освобождении 184 населённых пунктов.

«По состоянию на 17 мая 2022 года. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 185 населёнными пунктами, включая Новосёловку Вторую (Ясиноватский район)», — говорится в заявлении штаба.

Ранее об освобождении Новосёловки Второй сообщили военкоры в телеграм-каналах.