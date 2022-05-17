Пенза, 17 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Пензе стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по плаванию и скоростному бегу на роликовых коньках. Торжественная церемония открытия состоялась 16 мая, сообщает пресс-служба минспорта Пензенской области.

Sport. pnzreg.ru Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады в Пензе

Поучаствовать в соревнованиях прибыли около 380 человек из 30 регионов России.

В течение недели пловцы будут бороться за победу в бассейне дворца водных видов спорта «Сура». По скоростному бегу на роликовых коньках старты пройдут в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Соревнования продлятся до 22 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в феврале 2021 года прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

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