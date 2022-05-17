Париж, 17 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «полностью поддерживает» решение Швеции вступить в НАТО, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент поддерживает суверенное решение Швеции о скорейшем вступлении в НАТО», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон сделал подобное заявление 12 мая в адрес Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как страны подали заявки на вступление в НАТО.

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