Благовещенск, 17 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Больницы Приамурья в рамках модернизации первичного звена по национальному проекту «Здравоохранение» получат в 2022 году 248 единиц современного оборудования. В 17 учреждений здравоохранения области уже поставлено 105 единиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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«Нацпроект «Здравоохранение» работает. Освоение средств очень высокое. Но это не самоцель — приобрести оборудование по нацпроекту. Надо, чтобы оно работало и давало реальные результаты, чтобы снижалась смертность», — отмечал губернатор ПриамурьяВасилий Орлов.

Семь аппаратов круглосуточного мониторинга артериального давления получили «Городская поликлиника №3», «Детская городская клиническая больница» и «Сковородинская больница».

«С момента получения аппарата уже успешно проведено 35 исследований. Он предназначен для измерения артериального давления и опосредованного определения типа центральной гемодинамики. Применяется при подборе гипотензивной терапии пациентам дневного стационара, а также пациентам, получающим амбулаторное лечение у врачей кардиолога и терапевта», — прокомментировала заместитель главврача «Городской поликлиники №3» Наталья Ключко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии для медучреждений в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» планируется приобрести 53 автомобиля скорой помощи.