Брюссель, 17 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Все страны Евросоюза поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, уверен верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил перед началом заседания глав минобороны ЕС в Брюсселе.

European Parliament Жозеп Боррель

По его словам, сильную единую поддержку членства этих стран выражает Совет ЕС.

«Я уверен, что Совет ЕС окажет самую сильную поддержку вступлению Швеции и Финляндии в НАТО», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как они направили заявки на вступление в НАТО.

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