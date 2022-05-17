Боррель: все страны ЕС поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Брюссель, 17 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Все страны Евросоюза поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, уверен верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил перед началом заседания глав минобороны ЕС в Брюсселе.
European Parliament
Жозеп Боррель
По его словам, сильную единую поддержку членства этих стран выражает Совет ЕС.
«Я уверен, что Совет ЕС окажет самую сильную поддержку вступлению Швеции и Финляндии в НАТО», — сказал Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как они направили заявки на вступление в НАТО.
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