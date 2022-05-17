Москва, 17 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В России в разы вырос и продолжит расти в дальнейшем спрос на работников, владеющих китайским языком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

ИА REGNUM Трудоустройство

«В России давно уже растёт спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Во многих школах, вузах это направление очень популярно. А в нынешней ситуации этот спрос возрос в разы, и ещё будет расти, — сказал Иванова-Швец. — Активная переориентация на азиатский рынок увеличит потребность и в знании корейского, вьетнамского языков. Хотя все равно универсальным пока остаётся английский язык, на нем общение идёт и между неанглоязычными странами. Например, взаимодействие между Россией и Индией проще вести по-английски, так как в Индии этот язык очень хорошо знают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что в РФ популярность китайского языка будет возрастать не по дням, а по часам.