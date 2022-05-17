Москва, 17 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит обстоятельства новых преступлений украинских формирований, сообщили 17 мая в пресс-службе СК.

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По данным следствия, в Одессе боевики теробороны подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении жителей, у которых обнаруживают вызовы на российские номера.

Кроме того, выявлены факты использования украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры — в Северодонецке, Святогорске, Нелеповке и Сергеевке.

«СК России запросит у Минобороны сведения по перечисленным фактам для их тщательного анализа и дачи уголовно-правовой оценки. Вместе с тем будут приняты меры для установления украинских силовиков, причастных к произошедшему», — говорится в заявлении СК.