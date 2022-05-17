Ереван, 17 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Офис омбудсмена Армении отправил в участки полиции Еревана правозащитников, чтобы они проследили за отношением к задержанным протестующим. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба народного защитника.

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«Группы быстрого реагирования офиса защитника прав человека находятся в отделениях полиции для фиксации проблем, связанных с реализацией и защитой прав задержанных граждан», — говорится в сообщении.

В службе омбудсмена пообещали сообщить подробности работы позже. Ранее в полиции Армении сообщили, что задержаны 286 протестующих.

Стоит отметить, что активные акции протеста в Ереване начались 1 мая. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл в отставку. С 17 мая интенсивность протестов выросла. Сообщается, что утром активисты перекрыли более 50 улиц в столице.