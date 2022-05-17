Белгород, 17 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Назначен заместитель главы администрации — главный ландшафтный архитектор Белгорода, сообщил 17 мая мэр Антон Иванов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Фестиваль «Река в цвету»

Должность займёт Елена Семенкова, которая ранее работала в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, где возглавляла отдел ландшафтной архитектуры и благоустройства.

«Рад такому усилению команды мэрии. Впереди важные мегапроекты развития зелёного каркаса Белгорода. Опыт и знания Елены Васильевны помогут нам реализовать их на высшем уровне», — написал мэр в телеграм-канале.

Ландшафтному архитектору предстоит комплексно подойти к цветочному оформлению Белгорода и определить принципы озеленения каждой территории города.