Москва, , 11:03 — REGNUM Россию на современном этапе невозможно изолировать ни в политической, ни в экономической, ни в дипломатической, ни в информационной сферах. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новые горизонты».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В нашем время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал, что в случае, если государство не будет проявлять принципиальность в отстаивании собственных интересов, оно может лишиться суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пыталась докричаться до западных стран и договориться с ними о новых принципах безопасности, однако ее не услышали.