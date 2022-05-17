Калуга, , 11:09 — REGNUM Прокуратурой Калужской области обеспечено взаимодействие с прокуратурой Кабардино-Балкарии и органами власти региона по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали калужане, в том числе, восемь детей. Об этом 17 мая сообщили сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Место происшествия Прокуратура Калужской области

Вечером 16 мая на дороге между Минеральными Водами и Моздоком произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Ford Transit и внедорожником Mercedes, в котором ехала семья калужан. Жители Калужской области направлялись на отдых в Приэльбрусье.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь пострадавших в ДТП в Прохладненском районе госпитализированы в республиканскую больницу и в детскую клиническую больницу санитарным транспортом. Травмы различной степени тяжести всего получили десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

«В республиканскую детскую клиническую больницу переведены четыре ребёнка с травмами различной степени тяжести, три человека, в числе которых двое взрослых и один ребёнок, госпитализированы в отделение сочетанной травмы, в тяжелом состоянии в реанимации находится семимесячный младенец», — говорится в сообщении министерства здравоохранении республики.

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