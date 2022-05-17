Калуга, 17 мая 2022, 11:09 — REGNUM Прокуратурой Калужской области обеспечено взаимодействие с прокуратурой Кабардино-Балкарии и органами власти региона по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали калужане, в том числе, восемь детей. Об этом 17 мая сообщили сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.
Вечером 16 мая на дороге между Минеральными Водами и Моздоком произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Ford Transit и внедорожником Mercedes, в котором ехала семья калужан. Жители Калужской области направлялись на отдых в Приэльбрусье.
Как сообщало ИА REGNUM, восемь пострадавших в ДТП в Прохладненском районе госпитализированы в республиканскую больницу и в детскую клиническую больницу санитарным транспортом. Травмы различной степени тяжести всего получили десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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