Грозный, 17 мая 2022, 11:01 — REGNUM В Чечне организована проверка прокуратуры по факту ДТП, в котором погиб семилетний ребенок. Находившегося на велосипеде мальчика сбила машина. Он скончался по дороге в больницу, сообщили 17 мая в пресс-службе прокуратуры по региону. Инцидент произошел вечером 15 мая в Надтеречном районе республики.
Обстоятельства ДТП, а также причины, по которым оно могло произойти, устанавливаются. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования. Ход и результаты проверок взяты на контроль.