В Чечне начата проверка по факту ДТП, в котором погиб 7-летний велосипедист
Грозный, 17 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Чечне организована проверка прокуратуры по факту ДТП, в котором погиб семилетний ребенок. Находившегося на велосипеде мальчика сбила машина. Он скончался по дороге в больницу, сообщили 17 мая в пресс-службе прокуратуры по региону. Инцидент произошел вечером 15 мая в Надтеречном районе республики.
[Полина Серова] ИА REGNUM
Дорога для велосипедистов
«Водитель автомобиля «БМВ» в селе Гвардейском совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Обстоятельства ДТП, а также причины, по которым оно могло произойти, устанавливаются. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования. Ход и результаты проверок взяты на контроль.