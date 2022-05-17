Грозный, 17 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Чечне организована проверка прокуратуры по факту ДТП, в котором погиб семилетний ребенок. Находившегося на велосипеде мальчика сбила машина. Он скончался по дороге в больницу, сообщили 17 мая в пресс-службе прокуратуры по региону. Инцидент произошел вечером 15 мая в Надтеречном районе республики.

[Полина Серова] ИА REGNUM Дорога для велосипедистов

«Водитель автомобиля «БМВ» в селе Гвардейском совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Обстоятельства ДТП, а также причины, по которым оно могло произойти, устанавливаются. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования. Ход и результаты проверок взяты на контроль.