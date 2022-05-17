Каракас, , 11:00 — REGNUM Сотни инвесторов крайне заинтересованы в рынке акций Венесуэлы. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания с участием высшего политического руководства страны, сообщает Prensa Latina.

Николас Мадуро Elestimulo.com

Он отметил стремительное улучшение экономической, торговой и инвестиционной ситуации в Венесуэле за первые четыре месяца 2022 года и заверил, что перспективы в этой сфере весьма обнадеживающие.

Мадуро подчеркнул, что правительство пытается увеличить инвестиции и усилить экономический подъем народных компаний, и заверил, что согласно анализу правительственной команды, многие инвесторы готовы участвовать в продаже пакетов акций, которые вскоре будут выставлены на продажу в некоторых важных секторах экономики, как было объявлено ранее.

«Я благодарю все венесуэльское общество, весь народ за позитивные ожидания, с которыми они восприняли объявление о поиске инвестиций, размещении акций восстановленных, укрепленных государственных компаний на фондовых биржах страны», — сказал Мадуро.