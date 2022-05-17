Воронеж, 17 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Ремонт Дворца бракосочетания в Воронеже должен завершиться до 15 декабря 2022 года, сообщили 17 мая в пресс-службе правительства Воронежской области.

dmonteirogil Бракосочетание

В 2021 году были отремонтированы кровля и фасад. В мае текущего года специалисты приступят к ремонту части внутренних помещений — сейчас подрядчик завершает подготовку документации и ждёт согласования объёмов работ, так как здание является памятником регионального значения.

В рамках работ планируется обновить парадную лестницу, историческую часть здания, будут проведены работы по модернизации системы отопления, водоснабжения и электромонтажные работы. Стоимость реконструкции превысит 30 млн рублей. При этом работы не затронут зал торжеств и зал поздравлений, так как здесь обновление интерьеров проводилось в 2018 году.

Работы планируется завершить до 15 декабря 2022 года. Отметим, что в последний раз работы по полной реставрации дворца проводились в 2006 году.