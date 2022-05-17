Париж, 17 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн выступила за решение климатических и экологических проблем, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Элизабет Борн «Мы должны действовать быстрее и сильнее перед лицом климатических и экологических проблем»

«Мы сможем сделать это, еще больше осваивая преимущества наших территорий», — добавила Элизабет Борн, новый глава правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные силы во Франции высмеивают послужной список бывшего министра транспорта, экологического перехода и труда, а ныне премьер-министра страны Элизабет Борн.