Новый премьер-министр Франции намерена бороться с проблемами климата
Париж, 17 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн выступила за решение климатических и экологических проблем, сообщает Le Parisien.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Франция
«Мы должны действовать быстрее и сильнее перед лицом климатических и экологических проблем»
«Мы сможем сделать это, еще больше осваивая преимущества наших территорий», — добавила Элизабет Борн, новый глава правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные силы во Франции высмеивают послужной список бывшего министра транспорта, экологического перехода и труда, а ныне премьер-министра страны Элизабет Борн.