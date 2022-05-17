Москва, , 10:58 — REGNUM Жителям РФ, занятым в малом и среднем бизнесе, не стоит ждать большой индексации заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Зарплата Peggy Marco

«Крупные компании при индексации заработных плат ориентируются не только на внутренние возможности и уровень инфляции, но и на обзоры заработных плат по отраслям и конкретным должностям. Во многом рынок диктует свои условия из-за спроса и предложения. Поэтому, помимо общей индексации, компании, которые хотят привлекать и удерживать профессиональное ядро, будут и дальше точечно индексировать заработные платы, — сказал Иванова-Швец. — Сложнее всего сейчас малому и среднему бизнесу, поэтому там особой активности и большой индексации ждать не стоит. А крупный бизнес, помимо общей индексации, найдёт возможности проиндексировать зарплаты отдельным категориям и сотрудникам для удержания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многие российские компании проиндексировали заработные платы своим работникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы российские компании, проиндексировавшие зарплаты