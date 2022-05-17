Монреаль, Канада, , 10:57 — REGNUM Дата проведения аудиторской проверки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пока не определена. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA Wada-ama.org

Отмечается, что у WADA нет понимания, когда оно сможет провести аудит РУСАДА.

Аудиторская проверка является одним из шагов для возвращения РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA, которое может состояться в декабре 2022 года после окончания двухлетних санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

Проведение аудиторской проверки РУСАДА первоначально планировалось в марте, но было перенесено после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, 18–19 мая WADA рассмотрит отчёт об исполнении решения CAS о дисквалификации РУСАДА.

Читайте ранее в этом сюжете: WADA рассмотрит отчёт об исполнении решения CAS о дисквалификации РУСАДА