Москва, , 10:56 — REGNUM Российская сторона пыталась докричаться до западных стран и договориться с ними о новых принципах безопасности, однако ее не услышали. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новые горизонты».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что Россия заявляла, что чувствует в связи с этим опасность и говорила, что просит этого не делать, а также приглашала Запад договориться о новых принципах безопасности на общем континенте, о совместном мирном сосуществовании и об отсутствии мер дискриминации в экономике и торговле.

«Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. И в целом коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке находятся США, кто бы, что бы ни говорил. И центр принятия решений находится именно там», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинцы являются мирными людьми, однако пережившими «оболванивание».