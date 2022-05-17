Бийск, Алтайский край, , 10:56 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 17 мая известило об окончании расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора социального учреждения в Бийске. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий, растрате денежных средств с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Служебный подлог Prokuror-kaluga.ru

По данным следствия, что с 2017 по 2020 года обвиняемая, выходя за пределы своих должностных полномочий, дала указания подчиненным сотрудникам в передачи ей части денежных средств, полученных ими в качестве денежной премии. В результате преступных действий должностное лицо незаконно получила от четырех подчиненных работников денежные средства на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2014 по 2021 год директор учреждения трудоустроила в организацию на должность рабочих по обслуживанию зданий своих знакомых, а также дала указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении ими своих служебных обязанностей. В результате бывший директор предприятия, используя служебное положение руководителя, присвоила более 750 тысяч рублей, чем причинила значительный материальный ущерб социальному учреждению города Бийска.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, больше года потребовалось следователям СУ СК РФ по Алтайскому краю для того, чтобы довести до суда уголовное дело в отношении директора одного из детских домов. Следствие подтвердило факт о взятых в подотчет 138 тыс. рублей и не менее 25 тыс. рублей заработной платы, полученной директором за трудоустроенную «мёртвую душу».

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