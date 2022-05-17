Москва, 17 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В настоящее время нет условий для дальнейшего роста доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Доллар

«В последние десятилетия мировая, а особенно европейская и американская экономические системы сильно глобализировались. Россия не осталась в стороне. И разрушение традиционных производственных цепочек наносит удар по всем национальным экономическим системам, — сказал Ковригин. — Поэтому рост ставки ФРС отрицательно влияет на рост экономики в международном масштабе. Мировая валюта становится дороже. И сильнее всего это влияет на Европу и сами США».

При этом он отметил, что Россия уменьшила свою зависимость от доллара.

«Не думаю, что рост доллара дальше продолжится. Для этого сейчас нет условий. Скорее наоборот, он может немного скорректироваться», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что доллар может попасть в менее стабильную и предсказуемую ситуацию.