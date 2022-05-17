Бали, Индонезия, 17 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Ли Ги Иль принял участие в первой встрече министров здравоохранения Южной Кореи и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также девятой встрече министров здравоохранения АСЕАН+3, прошедших на Бали 15 мая. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что первая встреча представителей министерства здравоохранения Южная Корея — АСЕАН состоялась после того, как в 2019 году было достигнуто соглашение об установлении канала связи в сфере здравоохранения.

Участники министерской встречи обсудили вопросы налаживания системы здравоохранения, которая может обеспечить устойчивые и всеобъемлющие гарантии в сфере медицинских услуг.

В ходе встречи Ли Ги Иль также поделился опытом Южной Кореи в области медицинского страхования, первичной медико-санитарной помощи и укрепления общественного здравоохранения.

Представитель Южной Кореи также подчеркнул, что Сеул намерен продолжать сотрудничество в рамках проекта K-Health с целью обеспечения возможностей противодействия инфекционным заболеваниям в странах АСЕАН.

В ходе министерской встречи АСЕАН+3 участники мероприятия обсудили пути сотрудничества для преодоления кризис в области общественного здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Южной Кореи представил планы Сеула по подготовке кадров в сфере биотехнологий, разработке медицинских препаратов и коммерциализации вакцин от коронавируса.

По итогам встреч были приняты совместные декларации, в которых выражено стремление к расширению сотрудничества в области здравоохранения.

Очередные встречи в форматах Южная Корея-АСЕАН и АСЕАН+3 состоятся в 2024 году в Лаосе.