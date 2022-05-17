Ереван, , 10:56 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана в ходе протестных акций 17 мая задержали 286 человек, выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Акция гражданского неповиновения в Ереване Photolure

По данным от правоохранителей, все они обвиняются в административном нарушении, предусмотренном 182 статьёй о невыполнении законного требования правоохранителей. Сотрудники полиции с утра освобождают улицы, перекрытые активистами.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян ранее призвал сторонников добиться максимальной парализации транспортного движения в столице.

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