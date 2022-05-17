Москва, 17 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Существование России — раздражитель для Запада. Западные страны готовы на всё, чтобы Россия не развивалась, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Порой кажется, что само существование нашей с вами России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на всё, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — сказал Песков.

По его словам, у России есть всё, чтобы выдержать противостояние с Западом. Россия победит и достигнет всех поставленных целей.

Изолировать такую огромную страну нельзя, ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно, подчеркнул представитель Кремля.

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